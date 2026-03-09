Прессекретар диктатора Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що норми і принципи міжнародного права фактично більше не діють, і все через війну з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.
У коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, опублікованому в Telegram, Пєсков зазначив, що "ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародним правом. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає. А яке право прийшло на місце міжнародного - навряд чи хтось зараз може сформулювати".
Прессекретар Кремля пояснив це "істотною дестабілізацією регіону", спричиненою кумулятивним ефектом безлічі конфліктів і невирішених проблем, які виливаються в економічні та політичні наслідки.
За його словами, нинішня ситуація створює "ідеальний шторм", за якого необхідно концентруватися на власних інтересах.
Пєсков підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін правий, зосереджуючись на національних інтересах.
"На тлі цього ідеального шторму, який зараз почався, потрібно зосередитися на собі, на своїх інтересах, на своєму потенціалі. Там, де його не вистачає, його потрібно нарощувати. І потрібно твердо думати головою і бути зібраними", - додав він.
Нагадуємо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран офіційно підтверджує тісне партнерство з Росією і виключає можливість укладення перемир'я з Ізраїлем.
Зазначимо, що російські окупанти продовжують вербувати громадян Росії, обіцяючи великі виплати і "службу в Африці", однак на ділі рекрути направляються на фронт в Україні, незважаючи на дані їм обіцянки.