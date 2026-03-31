ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми це запам'ятаємо": Трамп розлютився через закриття Францією неба для літаків США

15:23 31.03.2026 Вт
2 хв
Париж не пропустив американські борти з військовим вантажем, що летіли до Ізраїлю
aimg Марія Науменко
"Ми це запам'ятаємо": Трамп розлютився через закриття Францією неба для літаків США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Франції не пропустити через свій повітряний простір американські літаки з військовим вантажем, які прямували до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

"Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю з військовим вантажем, пролітати над своєю територією", - наголосив Трамп.

Він також дав зрозуміти, що вважає позицію Парижа "дуже некорисною" в контексті війни з Іраном.

"Франція проявила себе дуже некорисною стосовно "Іранського м’ясника", якого вдалося ліквідувати! США це запам'ятають", - підсумував америкнський президент.

Загострення між США і НАТО

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про можливий перегляд ролі Вашингтона в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції проти Ірану Сполучені Штати можуть переосмислити свою участь в Альянсі.

Причиною він назвав відмову більшості союзників надати підтримку, а також закриття для США баз і повітряного простору.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що країна не дозволить американським бортам використовувати свій повітряний простір під час операцій проти Ірану.

До цього Мадрид уже відмовив Вашингтону у праві використовувати спільні бази, звідки США довелося вивезти щонайменше 12 літаків-заправників.

У відповідь Дональд Трамп наказав припинити всі відносини з Іспанією.

Також Італія таємно відмовила бомбардувальникам США у посадці на базі Сігонелла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Франція Дональд Трамп Близький Схід Ізраїль Іран
Новини
