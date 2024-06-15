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"Мы - не сторона конфликта". В НАТО поставили точку по отправке войск в Украину

Суббота 15 июня 2024 14:05
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"Мы - не сторона конфликта". В НАТО поставили точку по отправке войск в Украину Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Но страны Альянса обязались обучать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона.

"НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не является стороной конфликта. Это исключает возможность отправки западных войск в Украину.

"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", - заявил Столтенберг.

Предложение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года заявил, что не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Недавно Франция сообщила, что готова направить в Украину военных инструкторов.

Макрон объявил, что Париж хочет создать коалицию для обучения ВСУ на их территории. По данным СМИ, Франция обратилась с соответствующим предложением к странам Балтии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.

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