"Мы - не сторона конфликта". В НАТО поставили точку по отправке войск в Украину

НАТО не будет отправлять свои войска на территорию Украины. Но страны Альянса обязались обучать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в эфире телемарафона.

"НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку Украине. Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не является стороной конфликта. Это исключает возможность отправки западных войск в Украину.

"НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", - заявил Столтенберг.