"Ми - не сторона конфлікту". У НАТО поставили крапку щодо відправки військ до України

НАТО не буде відправляти свої війська на територію України. Але країни Альянсу зобов'язалися навчати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в ефірі телемарафону.

"НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не є стороною конфлікту. Це відкидає можливість відправки західних військ до України.

"НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", - заявив Столтенберг.