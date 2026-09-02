"Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно вырастут цены

Vivat: убытки достигают более 16 млн гривен

В ночь на 28 августа Россия во время очередной атаки уничтожила книжные тиражи не менее трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском Киевской области.

Пострадали Vivat, "Наш формат", "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Наш формат", "Книголав", "Лаборатория", BookChef и другие.

"Сейчас не можем назвать ни точный срок, ни окончательную сумму, необходимую для восстановления. Наши прямые потери в результате атаки на склад в Святопетровском составляют около 16,6 млн грн. Но там были также книги других издательств и книжных магазинов, которые тоже понесли значительные потери", - рассказывает СЕО и соучредитель Vivat Юлия Орлова.

В настоящее время издательство ведет переговоры с руководством распределительного центра и "Новой почтой" о возможном возмещении части потерь.

"Подсчет убытков не окончательный. Наши книги находятся в оптовых партнеров и торговых сетях, которые также страдают от российских атак. Поэтому практически ежедневно получаем новую информацию о потерях. Однако Vivat не планирует останавливать книгоиздание. Мы еще поборемся", – добавляет Орлова.

Из-за разрушения, уменьшения спроса и потери оборотных средств в издательстве вынуждены пересматривать расходы компании.

"Часть людей выезжает из страны, часть меньше посещает ТЦ, для многих книги становятся менее доступными – спрос сокращается. Издательства уменьшают тиражи, получают меньше оборотных средств, поэтому меньше инвестируют в новые проекты. Vivat также вынужден сокращать штат. Для меня это одно из самых болезненных решений, которые приходилось принимать за последние 14 лет", – добавляет Орлова.

Фото: Какие последствия будут иметь российские обстрелы складов с книгами (инфографика РБК-Украина)

Она также отмечает, что издательство ощущает огромную поддержку читателей и клиентов: украинцы активно покупают книги.

"ОО "Эксперимент" предложил поддержать издателей, купить книгу и рассказать о ней в соцсетях. Хотелось бы, чтобы эта инициатива стала настоящим флешмобом. Еще одна идея накануне 1 сентября – дарить не цветы, а книги, которые потом будут оставаться в школьных библиотеках", – говорит Орлова.

В то же время, массового перехода к электронным книгам в издательстве пока не наблюдают. В Vivat продажи этого формата составляют примерно 5% по сравнению с бумажным.

Вывозить свои книги за границу издательство не планирует. Украинское книгоиздание имеет налоговую льготу по НДС, а при ввозе книг из-за границы они уже будут облагаться налогом. Это создаст дополнительные затраты.

"Рассматриваем децентрализацию фулфилмента. Над соответствующей системой уже работает "Новая почта". Речь идет о том, чтобы не концентрировать большие объемы товара в одном месте. Но недостаточно просто разложить книги по разным складам. Нужны программное обеспечение, профессиональная складская логистика и система, которая позволит быстро собирать и отправлять заказ из разных точек", – добавляют в Vivat.

Орлова отмечает, что такой вариант будет увеличивать время и стоимость логистики, но децентрализация складов становится одним из механизмов выживания бизнеса во время войны.

Фото: Издательство Vivat понесло убытки более чем на 16 млн гривен (facebook.com.vivat.book.com.ua)

Издательство "Ранок": на восстановление объемов уйдет 3-5 лет

Российский удар по складу издательства "Ранок" 1 августа уничтожил около 10 миллионов книг. Среди них – более миллиона учебников для 4 и 9 классов. 28 августа издательство снова получило повреждения.

Издательская корпорация "Ранок", в которую входят импринты издательство "Ранок", "Фабула", "Жорж", "Ридбери", ВГ Основа, "Варвар-комикс", "Корали", "Ще одну сторінку" оценивает убытки около 1 млрд грн.

"Чтобы вернуться к предыдущим объемам работы нужно 3-5 лет, скорее всего, все названия отпечатать не удастся. Потому что книги категории С с точки зрения оборотности не будем допечатывать. Но это могут быть сверхважные издания вроде научно-популярных книг по точным наукам", – говорит генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.

Также он отметил, что команда настроена продолжать работу, издательство уже договорилось об отмене всех бонусов и уменьшении зарплат.

"Ведем переговоры с банками о первом транше кредитования в 150 млн грн. Вопрос залога и гарантий под этот кредит. Главное, что файлы книг сохранились на резервных серверах. Если средства будут, можно отпечатать", – добавляет директор.

Фото: Последствия российских обстрелов по складу издательства "Ранок" (facebook.com.vivat.book.com.ua)

BookChef: потеряли до 1 млн книг на сумму 120-130 млн гривен

В результате российского обстрела 2 июля 2026-го разрушен центральный склад логистического партнера издательства BookChef – огонь уничтожил почти 800 тысяч книг. А уже 5 августа враг уничтожил еще один склад издательства, в котором сгорело более 100 тысяч книг.

"Суммарно за два удара мы потеряли до миллиона книг. В деньгах это примерно 120-130 млн гривен. Пока мы справляемся собственными силами, государственные банки кредиты нам не выдают, потому что издательское дело для них слишком рискованно. Сугубо технически мы могли бы восстановиться за 9 месяцев, но это не касается всех рабочих процессов", – говорит главный редактор BookChef Евгений Широнос.

В издательстве сейчас пересматривают проекты которые раньше готовились к печати, поскольку нужно прежде всего восстановить запасы хитов.

В то же время, количество продаж электронных книг существенно не выросло. По словам Широноса, "только на электронной книге издательства не выживут, потому что наша культура предусматривает печатные варианты".

"В июле мы видели увеличение продаж, к нам обратилось несколько типографий, которые могут ускоренными темпами нам напечатать тиражи. Мы просили читателей, если они планировали покупать книги по скидкам на "Черную пятницу" или под Новый год, делать это сейчас. Так мы сможем получить часть прибыли и направить на восстановление, а еще распродать запасы, чтобы они не стали объектом новых атак", – говорит Широнос.

Переносить склады за границу издательство считает нецелесообразным, поскольку это приведет к удорожанию логистики чуть ли не вдвое.

"Мы релокуем наши склады в западные регионы. Но уже есть определенный дефицит таких помещений: для книг должны быть специфические условия хранения, определенная температура. Нам не подходят либые постройки", – добавляют в издательстве.

Фото: В результате атаки 2 июля на склад компании Denka Logistics, в котором хранилась продукция BookChef, уничтожено 800 тысяч книг (BookChef/Facebook)

"Наш формат": офис серьезно поврежден, но работу не остановит

В ночь на 16 августа в результате российской атаки на Киев пострадал офис издательства "Наш Формат". В нескольких кабинетах выбило части стен, повредило потолок, разрушило мебель. Это уже не первое повреждение "Нашего формата": 4 июля 2025-го разрушение потерпел склад издательства и интернет-магазина.

Ориентировочные потери от простоя и переезда тогда составили от 30 до 100 тысяч долларов. Работу издательства удалось возобновить через полтора месяца.

"Офис серьезно поврежден, но книг там не было. Конечно, это дополнительные расходы и организационные сложности, но работу издательства мы не останавливали. Самое важное, что никто не пострадал. Потеря офиса, переезд и сопутствующие расходы достигают 500 тысяч гривен. В прошлом году удар по складу был значительно сложнее. Тогда пришлось приостанавливать отправку и фактически заново выстраивать логистику", – рассказали в пресс-службе "Наш формат".

После удара по складу издательство уже сменило помещение и перестроило часть логистики, однако вывозить книги за границу тоже не будут.

"Сейчас все издатели пересматривают свои риски, релокуются, диверсифицируют места хранения, а также пытаются распределять запасы между более безопасными районами и городами, потому что хранить большое количество книг в одном месте становится все более опасным", – добавляют в издательстве.

Фото: Последствия атаки на офис "Наш формат" (facebook.com.NashFormat)

Есть ли страхование для издательств и помощь от государства

Все убытки от российских обстрелов ложатся на плечи издательств.

"Компенсации от государства нет и доступного для книжного бизнеса страхования тоже. И это одна из больших проблем отрасли. Страховые компании предлагают условия, при которых стоимость страхования может составлять 17-19% стоимости имущества. Для издательского бизнеса такие ставки экономически неподъемны", – отмечает Орлова c Vivat.

При этом страхование для издательств критически важно: горят не только готовые книги, но и полиграфические материалы, бумага, краска.

"Издательствам нужны деньги на предоплату типографиям, а типографиям – на закупку материалов. Вся система сейчас работает в условиях чрезвычайно высоких рисков. Поэтому говорим не только о необходимости компенсации убытков, а о создании системных инструментов, которые позволят книжному бизнесу работать и восстанавливаться в условиях постоянного военного риска", – добавляет Орлова.

Издательства отмечают, что должны быть особые условия для сферы книгопечатания и системная поддержка.

"Самая большая проблема в том, что страхуют производственные мощности: здание, оборудование, а товарные запасы – нет. В прошлом году мы пытались найти страховую, которая согласилась бы страховать именно товары в обороте, но бесполезно. Недавно у нас с другими издательствами была встреча с профильными министерствами по этому поводу, однако пока конкретного механизма помощи или компенсации нет", – говорит Широнос с Bookchef.

Об необходимости изменении подхода государства к страхованию издательств подчеркивают и "Ранок".

"Книги не страхуются. Есть государственная программа страхования в прифронтовых территориях от военных рисков, но только недвижимость и оборудование. Этот недостаток надо менять, потому что без страхования нет смысла восстанавливаться", – говорит Круглов из "Ранок".

Что будет с ценами на книги

Масштабные убытки издательств и удорожание логистики отразятся на стоимости печатных книг в Украине.

"Себестоимость очень зависит от тиража. Чем больше тираж, тем меньше себестоимость одного экземпляра. Сейчас боимся печатать большие тиражи и накапливать значительные остатки на складах. Поэтому вынуждены уменьшать тиражи и стараться как можно быстрее распределять книги между магазинами и клиентами", – отмечают в издательстве Vivat.

Меньшие тиражи означают более высокую себестоимость книги. Насколько именно будут расти цены, пока издательству трудно спрогнозировать, многое еще будет зависеть от ситуации зимой.

"Предпосылки для дальнейшего роста цен есть. Дорожает печать, логистика, материалы, электроэнергия – и все это напрямую влияет на себестоимость книги. За прошлый год наши книги в среднем уже подорожали примерно на 20%. Насколько цены вырастут дальше, сейчас сказать сложно, но мы точно будем стараться не переводить все дополнительные расходы на читателя", – говорят в "Нашем формате".

О потенциальном подорожании книг отмечают и в Bookchef.

"Мы не получили прибыль от утраченных книг. Плюс дорожает логистика, потому что раньше склады были централизованы, это делало отправку заказов более экономным. Трудно сказать конкретно подорожании, потому что каждый проект рассчитываем индивидуально, пытаемся поднимать цену не более 10-15% в год", – говорит Широнос.

Фото: Литературную ярмарку на днях провели в Харькове (Издательство "Ранок"/Facebook)

Есть ли угрозы дефицита книг в Украине

Атаки на склады крупнейших издательств уже оказали существенное влияние на рынок книгопечатания.

"Дефицит книг – это не потенциальный риск. Он уже есть. Мы входим в топ-5 издательств. Уничтожение наших складов и складов коллег уже влияет на рынок", – добавляет Широнос из Bookchef.

В то же время в других издательствах считают, что глобально речь идет не о дефиците книг в целом, а о дефиците отдельных наименований.

"У многих издательств сейчас не хватает оборотных средств, чтобы оперативно допечатывать все книги, которые заканчиваются. Мы видим это и на примере Vivat. Нам приходится сокращать как количество наименований, так и тиражи", – говорит Орлова.

По ее словам, определенные книги могут закончиться в магазинах, а между завершением тиража и последующей допечаткой будет возникать более длинный промежуток. С таким мнением согласны и в "Нашем формате".

"Скорее можем видеть ситуацию, когда отдельных названий определенное время не будет в наличии, дольше будем ждать допечатки или будут переноситься выходы новинок. Издателям придется еще внимательнее решать, что именно перепечатывать и в какие тиражи инвестировать. Поэтому главный риск – не полное отсутствие книг, а то, что они будут дорожать, будут выходить медленнее, а ассортимент будет сужаться", – заявляют в "Нашем формате".

Что будет с книгопечатанием в Украине

Масштабные обстрелы складов издательств могут иметь длительные последствия для украинского книжного рынка.

"Если считать в общей сложности, книги, которые уничтожаются вследствие обстрелов в типографиях, на складах, в торговых сетях и книжных магазинах, то, по нашим приблизительным оценкам, речь может идти уже о около 15 млн экземпляров. Это ориентировочно половина от того, что украинский книжный рынок издает сейчас в год. И это показывает масштаб кризиса, в котором сейчас оказалась отрасль", – говорит Орлова из Vivat.

По ее словам, не все издательства смогут пройти этот кризис.

"Чтобы выжить, издатели будут прежде всего печатать те книги, которые имеют наивысшую оборачиваемость и быстрее всего продаются. В результате может становиться меньше детских книг, бизнес-литературы, более сложного нонфикшна и других изданий, имеющих меньшие тиражи, но важные для развития общества и критического мышления у общества. Боюсь, мы можем потерять умного читателя", – добавляет Орлова.

Фото: Издатели вынуждены просить поддержки у своих читателей (BookChef/Facebook)

В издательстве Bookchef тоже считают, что на рынке сузится ассортимент.

"Издательства будут выбирать беспроигрышные проекты, которые быстро распродаются. Тиражи станут меньше, чтобы они не задерживались на складах. Есть риск уменьшения ассортимента, прежде всего переводной литературы, потому что она затратная в реализации. Подготовка перевода обычно длится до года", – отмечает Широнос.

Обстрелы складов издательств повлияют и на скорость печати. Ситуация с типографиями и раньше была непростой: мощностей стало меньше, есть перебои с электроэнергией, поэтому сроки печати увеличиваются. После последних атак нагрузка будет еще больше расти.

"Издательствам, потерявшим готовые тиражи, нужно будет их перепечатывать, и вспомним еще уничтоженные школьные учебники, которые нужно будет заново издать. А это дополнительные заказы для рынка, который и так работает с большой нагрузкой. Поэтому очереди действительно могут стать длиннее", – говорят в "Нашем формате".

Издатели сходятся в одном: без страхования, доступных кредитов и программ поддержки книжный рынок рискует потерять часть независимых игроков.

"Сегодня издательство может в один день потерять весь оплаченный тираж, а на следующий день ему нужно платить зарплаты, налоги и финансировать новую печать. Без таких механизмов часть бизнесов просто не будет иметь оборотных средств на восстановление", – отмечает Орлова.