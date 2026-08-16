"Наш Формат" снова попал под удар РФ, поврежден офис издательства в Киеве

В ночь на 16 августа в результате очередной российской атаки на Киев пострадал офис издательства "Наш Формат" у станции метро "Почайна". В нескольких кабинетах выбиты части стен, повреждены потолок и мебель.

Об этом сообщили РБК-Украина в издательстве "Наш Формат".

Что известно о повреждениях

В ночь на 16 августа В результате обстрела в Киеве пострадал офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна".

Фото: Поврежден офис издательства в результате атаки РФ (фото издательства "Наш Формат")

В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель. Работники не пострадали. Пока команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений.

Фото: Поврежден офис издательства в результате атаки РФ (фото издательства "Наш Формат")

Второй удар по издательству

Это уже не первый случай, когда российские обстрелы вредят инфраструктуре "Нашего Формата".

4 июля 2025 года в результате обстрела Киева был поврежден состав издательства и интернет-магазина.

Взрывная волна и обломки разрушили часть фасада, выбили окна, повредили перекрытие и помещение склада, а часть книг пострадала в результате обстрела и тушения пожара.

Ориентировочные потери от простоя и переезда составили от 30 до 100 тысяч долларов. Работу издательства удалось полностью восстановить спустя полтора месяца после атаки.