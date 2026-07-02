Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChef
В результате ночных российских обстрелов разрушен центральный склад логистического партнера издательства BookChef - компании Denka Logistics. Огонь уничтожил большую часть тиража издательства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства BookChef в Facebook.
Главное:
- Масштабная потеря: В результате атаки сгорел склад логистического партнера BookChef, где хранилось около 800 тысяч книг издательства.
- Люди в безопасности: Несмотря на большой материальный ущерб, самое важное то, что при обстреле склада никто не пострадал.
- Изменения в работе: Издательство временно останавливает акции с партнерами и предупреждает о возможных задержках в обработке заказов из-за необходимости восстановления логистики.
- Как помочь: Компания призывает читателей поддержать их, покупая книги через официальный интернет-магазин, что позволит быстрее восстановить тиражи.
- Позиция издательства: BookChef продолжает работу и инвестирование в развитие украинской книги, отмечая важность поддержки экономики в условиях войны.
Масштабы потерь
По предварительным данным, потеряно примерно 800 тысяч экземпляров книг. Как отмечают в компании, это результат многолетнего труда большой команды: авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров и типографий.
"Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", - подчеркнули в издательстве.
Важнейшей новостью остается то, что при обстреле склада люди не пострадали.
В результате атаки уничтожено 800 тысяч книг (фото: Facebook/BookChef)
Что будет с заказами
Из-за уничтожения складских запасов издательство вынуждено внести изменения в свою работу:
- Приостановка акций: Временно отменены все совместные акции с книжными магазинами-партнерами.
- Задержки с доставкой: Издательство временно не может обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме. В компании предупреждают о возможных технических трудностях и задержках даже с новыми тиражами.
Атака на Киев 2 июля
Россия в ночь на 2 июля в очередной раз совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.
Разрушение зафиксировали в более чем 30 локациях столицы. Больше всего повреждений в Дарницком районе - там разрушена часть девятиэтажки. Также разрушения получили жилые дома, медучреждение, подстанция экстренной медпомощи, гостиница и ряд других объектов. Почти 90 человек получили ранения, 20 - погибли.