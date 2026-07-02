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Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChef

16:44 02.07.2026 Чт
2 мин
Издательство временно останавливает акции с партнерами, однако продолжает работать
aimg Василина Копытко
Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChef Во время атаки на склад люди не пострадали (фото: Facebook/BookChef)
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В результате ночных российских обстрелов разрушен центральный склад логистического партнера издательства BookChef - компании Denka Logistics. Огонь уничтожил большую часть тиража издательства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства BookChef в Facebook.

Главное:

  • Масштабная потеря: В результате атаки сгорел склад логистического партнера BookChef, где хранилось около 800 тысяч книг издательства.
  • Люди в безопасности: Несмотря на большой материальный ущерб, самое важное то, что при обстреле склада никто не пострадал.
  • Изменения в работе: Издательство временно останавливает акции с партнерами и предупреждает о возможных задержках в обработке заказов из-за необходимости восстановления логистики.
  • Как помочь: Компания призывает читателей поддержать их, покупая книги через официальный интернет-магазин, что позволит быстрее восстановить тиражи.
  • Позиция издательства: BookChef продолжает работу и инвестирование в развитие украинской книги, отмечая важность поддержки экономики в условиях войны.

Масштабы потерь

По предварительным данным, потеряно примерно 800 тысяч экземпляров книг. Как отмечают в компании, это результат многолетнего труда большой команды: авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров и типографий.

"Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", - подчеркнули в издательстве.

Важнейшей новостью остается то, что при обстреле склада люди не пострадали.

Уничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChefУничтожены 800 тысяч книг: во время ночной атаки на Киев пострадало издательство BookChefВ результате атаки уничтожено 800 тысяч книг (фото: Facebook/BookChef)

Что будет с заказами

Из-за уничтожения складских запасов издательство вынуждено внести изменения в свою работу:

  • Приостановка акций: Временно отменены все совместные акции с книжными магазинами-партнерами.
  • Задержки с доставкой: Издательство временно не может обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме. В компании предупреждают о возможных технических трудностях и задержках даже с новыми тиражами.

Атака на Киев 2 июля

Россия в ночь на 2 июля в очередной раз совершила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Разрушение зафиксировали в более чем 30 локациях столицы. Больше всего повреждений в Дарницком районе - там разрушена часть девятиэтажки. Также разрушения получили жилые дома, медучреждение, подстанция экстренной медпомощи, гостиница и ряд других объектов. Почти 90 человек получили ранения, 20 - погибли.

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