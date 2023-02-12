Мы не должны остановиться на полпути, помогая Украине по всем направлениям, - Моравецкий

Как заявил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Украине нужно еще больше военной поддержки в преддверии весенней контратаки ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.
"Мы помогаем Украине, потому что от этого зависит и наше будущее", - отметил премьер.
В последние дни, по его словам, Европейский союз дал "мощный сигнал единству с Украиной", но это было только начало пути. Моравецкий призвал не останавливаться на полпути и объяснил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.
Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад Украина приобрела статус кандидата в члены ЕС, что является большим успехом.
"Украина сегодня платит огромную цену кровью за попытку вырваться из-под ботинка России. События на киевском Майдане поставили ее на путь в ЕС. Вступление в ЕС мотивирует украинцев оставаться на этом пути, крайне сложном и опасном", - подчеркнул глава польского правительства.
Он подчеркнул, что поддерживать энтузиазм последних дней, который наблюдается у европейского сообщества, будет непросто, но самое главное, что все партнеры и союзники Украины сохраняют европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины.
"Мы разбудили Запад, теперь мы не можем дать ему снова заснуть", - добавил Моравецкий.
РБК-Украина сообщало, что президент Польши Анджей Дуда заявил: ВСУ нужно срочно предоставить вооружение, иначе российские оккупанты выиграют большую войну.
Как сообщалось, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать "серьезным вызовом". Кроме того, он сказал, что в Польше готовы восстановить железный занавес, если на востоке будет агрессивное государство, желающее убивать и забирать свободу у своих соседей.
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