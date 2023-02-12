Мы не должны остановиться на полпути, помогая Украине по всем направлениям, - Моравецкий

"Мы помогаем Украине, потому что от этого зависит и наше будущее", - отметил премьер.

В последние дни, по его словам, Европейский союз дал "мощный сигнал единству с Украиной", но это было только начало пути. Моравецкий призвал не останавливаться на полпути и объяснил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад Украина приобрела статус кандидата в члены ЕС, что является большим успехом.

"Украина сегодня платит огромную цену кровью за попытку вырваться из-под ботинка России. События на киевском Майдане поставили ее на путь в ЕС. Вступление в ЕС мотивирует украинцев оставаться на этом пути, крайне сложном и опасном", - подчеркнул глава польского правительства.

Он подчеркнул, что поддерживать энтузиазм последних дней, который наблюдается у европейского сообщества, будет непросто, но самое главное, что все партнеры и союзники Украины сохраняют европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины.

"Мы разбудили Запад, теперь мы не можем дать ему снова заснуть", - добавил Моравецкий.