Отправка F-16 в Украину - это серьезный вызов, - Дуда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам Дуды, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно "значительно больше". Кроме этого, эти истребители нуждаются в очень серьезном обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько F-16 Украины".

Он также подчеркнул, что решение о передаче самолетов должно быть коллективным.