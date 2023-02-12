Если Украина срочно не получит военную технику, Путин может победить, - Дуда

"Да, могут, если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли россияне выиграть войну.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать "серьезным вызовом". Он сказал, что в Польше готовы восстановить железный занавес, если на востоке будет агрессивное государство, которое хочет убивать и забирать свободу у своих соседей.