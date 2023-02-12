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Если Украина срочно не получит военную технику, Путин может победить, - Дуда

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 13:08
Если Украина срочно не получит военную технику, Путин может победить, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие недели Украина срочно должна получить военную технику. Если она ее получит, российский диктатор Владимир Путин может победить в войне.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Figaro.

"Да, могут, если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли россияне выиграть войну.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 может стать "серьезным вызовом". Он сказал, что в Польше готовы восстановить железный занавес, если на востоке будет агрессивное государство, которое хочет убивать и забирать свободу у своих соседей.

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Анджей Дуда
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