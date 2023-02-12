Ми не маємо зупинитися на пів дорозі, допомагаючи Україні по всіх напрямах, - Моравецький

"Ми допомагаємо Україні, бо від цього залежить і наше майбутнє", - зазначив прем'єр.

Останніми днями, за його словами, Європейський союз дав "потужний сигнал єдності з Україною", але це був лише початок шляху. Моравецький закликав не зупинятися на пів дорозі та пояснив, що Україна не переможе Росію без солідарності Заходу, включаючи санкції, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Моравецький нагадав, що кілька місяців тому Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, що є великим успіхом.

"Україна сьогодні платить величезну ціну кров'ю за спробу вирватися з-під черевика Росії. Події на київському Майдані поставили її на шлях до ЄС. Вступ до ЄС мотивує українців залишатися на цьому шляху, вкрай складному та небезпечному", - підкреслив очільник польського уряду.

Він наголосив, що підтримувати ентузіазм останніх днів, який спостерігається у європейської спільноти, буде непросто, але найголовніше, що всі партнери і союзники України зберігають європейську єдність та рішучість у підтримці захисників України.

"Ми розбудили Захід, тепер ми не можемо дати йому знову заснути", - додав Моравецький.