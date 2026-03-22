"Мы давно подозревали": Туск сделал заявление об отчетах окружения Орбана для Кремля
Окружение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана передает Кремлю подробные отчеты о заседаниях Совета ЕС. Информация о таком сотрудничестве с Россией не является неожиданностью для европейских лидеров.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть X.
Утечка данных в пользу Москвы
Польский премьер прокомментировал сообщения о том, что венгерская сторона подробно информирует Москву о внутренних дискуссиях Евросоюза.
По его словам, подозрения относительно подобной деятельности существовали уже длительное время.
"Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения относительно этого", - подчеркнул Туск.
Он также добавил, что именно из-за рисков утечки информации он старается быть максимально сдержанным во время заседаний и высказываться только в случае крайней необходимости.
Как венгерская дипломатия информирует Москву
Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял "живые отчеты" Кремлю непосредственно с заседаний Евросоюза. По данным журналистов, венгерский министр звонил в Москву в перерывах между встречами, чтобы проинформировать российскую сторону о ходе дискуссий в Брюсселе.
Кроме того, стало известно о планах российской разведки инсценировать покушение на Виктора Орбана перед выборами в Венгрии. Целью этой операции должно было стать влияние на результаты голосования и укрепление позиций пророссийских сил.
В то же время в правительстве Венгрии резко отреагировали на эти данные, назвав информацию о подготовке покушения "проукраинской пропагандой" и опровергнув любые связи с планами российских спецслужб.