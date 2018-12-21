Міжнародні резерви України зросли до рекордного за п'ять років рівня

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Востаннє резерви перевищували 20 млрд доларів у січні 2014 року

Міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд доларів після отримання першого траншу кредиту МВФ на 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, це є п’ятирічним максимумом, востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Продовження співпраці з МВФ також відкрило Україні доступ до пов’язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що допоможе уряду залучити капітал на пільгових умовах на міжнародних ринках у 2019 році.

За оцінками НБУ, завдяки отриманню фінансування від МВФ, Світового банку та Європейської комісії Україна зможе завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 млрд доларів, що перевищує останній прогноз НБУ, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році.