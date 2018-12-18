Світовий банк надав Україні фінансову гарантію на 750 млн доларів

Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Україна скористається цим інструментом для отримання позики під низьку ставку

Рада директорів Світового банку на засіданні 18 грудня схвалив надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента України Петра Порошенка.

Президент привітав це рішення ради директорів Світового банку.

За даними Мінфіну України, гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залучення коштів з ринку.

"Гарантія Світового банку підтримає Україну в реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі і управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження", - сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституціональних реформ.

В НБУ відзначали, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.