Международные резервы Украины выросли до рекордного за пять лет уровня

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Последний раз резервы превышали 20 млрд долларов в январе 2014 года

Международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долларов после получения первого транша кредита МВФ на 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, это является пятилетним максимумом, в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Продолжение сотрудничества с МВФ позволило Украине доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка также принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что поможет правительству привлечь капитал на льготных условиях на международных рынках в 2019 году.

По оценкам НБУ, благодаря получению финансирования от МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около 20 млрд долларов, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.