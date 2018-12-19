НБУ покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За рахунок кредитів МВФ, Світового банку і ЄС резерви збільшаться до 20 млрд грн

Національний банк очікує збільшення міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, резерви зростуть за рахунок нової програми Міжнародного валютного фонду SBA обсягом 2,8 млрд СПЗ (близько 3,9 млрд доларів), залучення на міжнародних ринках капіталу завдяки гарантії на 750 млн доларів, яку схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку, а також фінансуванню від Європейської комісії обсягом 1 млрд євро.

"Україна зможе збільшити міжнародні резерви до близько 20 млрд доларів на кінець 2018 року, що перевищує останній прогноз Національного банку, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

МВФ прогнозує розмір резервів України на кінець 2018 року на рівні 18,8 млрд доларів, на кінець 2019 року - 19,5 млрд доларів, на кінець 2020 року - 20,9 млрд доларів.

За даними НБУ, міжнародні резерви України за листопад 2018 року зросли на 5,8% або на 974,5 млн доларів - до 17,711 млрд доларів.