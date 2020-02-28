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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку на третину

Новини » Економіка     28.02.2020 - 18:17
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку на третину
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжує скорочувати покупку валюти в резерви

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (125,00 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.

При цьому протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734,00 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів, чиста купівля - 689,00 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики прогнозують, що епідемія коронавірусу Covid-19, яка стрімко поширюється по світу і вже впливає на глобальні ринки, може призвести до зростання курсу долара до гривні.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.

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