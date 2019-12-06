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Міжнародні резерви України зросли після двох місяців скорочення

Новини » Економіка     06.12.2019 - 13:44
Міжнародні резерви України зросли після двох місяців скорочення
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суми погашення боргу урядом були менше, ніж купівля валюти Нацбанком

Розмір міжнародних резервів України протягом листопада 2019 року виріс на 2,5% (на 528,40 млн доларів) на 1 грудня склав 21 931,72 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку року резерви зросли на 1 111,29 млн доларів (на 5,3%).

Міжнародні резерви України зросли після двох місяців скорочення

Як відзначили в НБУ, Національний банк купив на міжбанку 897,8 млн доларів. У той же час на обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті було направлено 644,7 млн доларів. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями в 304,9 млн доларів від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті. Переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) дала мінус 29,6 млн доларів.

Нагадаємо, в кінці жовтня Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів України на 2019 рік і найближчі роки. Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до 23-24 млрд доларів. При цьому в липні НБУ прогнозував 21,7 млрд доларів резервів, а у квітні - 21,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,37 млн доларів) на 1 жовтня склав 21 437,81 млн доларів. Протягом розмір резервів скоротився на 0,2% (на 34,49 млн доларів) на 1 листопада склав 21 403,32 млн доларів.

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