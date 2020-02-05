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У Латвії та Естонії пройшли обшуки в компанії, що транслює російськомовні телеканали

Новини » Політика     05.02.2020 - 17:57
У Латвії та Естонії пройшли обшуки в компанії, що транслює російськомовні телеканали
Ілюстративне фото (vp gov lv)

Обшуки пройшли у справі про порушення міжнародних санкцій

У вівторок, 4 лютого, у Латвії та Естонії пройшли обшуки в офісах компанії "Балтійський медіа альянс", яка займається трансляцією російськомовних телеканалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійські та естонські ЗМІ.

За даними Delfi, вчора ввечері співробітники Служби державної безпеки Латвії провели обшуки в офісі компанії "Балтійський медіа альянс" у Ризі. Про ше про один обшук в офісі компанії у Таллінні повідомило естонське LETA.

У Службі держбезпеки Латвії повідомили, що слідчі дії в офісах компанії проводилися в рамках справи про можливе порушення міжнародних санкцій.

"Отримана в ході розслідування інформація дозволяє підозрювати, що група осіб за попередньою змовою забезпечила доступ до фінансових і господарських ресурсів у великих обсягах особі, проти якого введені санкції ЄС за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України", - йдеться в заяві служби.

Як повідомляють ЗМІ, у статусі підозрюваних наразі перебувають дві людини. Один з підозрюваних - Олег Солодов, який є співвласником та головою правління "Балтійського медіа альянсу".

Компанія транслює російськомовні телеканали "Перший балтійський канал", "Перший балтійський музичний канал" та "Рен-ТБ балтик".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз погодив зняття санкцій з двох людей з оточення Віктора Януковича - колишнього президента України. На оточення Януковича було накладено санкції за розкрадання українських державних коштів.

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