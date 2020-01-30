НБУ значно поліпшив прогноз розміру міжнародних резервів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резерви наприкінці 2020 року зростуть до 29 млрд доларів

Національний банк України поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з 24 до 29,3 млрд доларів. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, у 2021-2022 роках міжнародні резерви України перевищать 30 млрд доларів.

За його словами, НБУ очікує у 2020 році першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом, а після підписання програми з МВФ - фінансування від Світового банку, виділення макрофінансової допомоги ЄС.

"А також є можливість виходу Міністерства фінансів на зовнішні ринки запозичень в другій половині року",- сказав він.

Крім того, Смолій не виключив, що НБУ викупить 2,4 млрд доларів, які залишилися у "Нафтогазу" від виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив дані про структуру міжнародних резервів України, які за станом на 1 січня 2020 року склали 25,3 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" в кінці 2019 року продав на міжбанківському валютному ринку 500 млн доларів з 2,9 млрд доларів, які він отримав від російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.