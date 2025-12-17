"Метро на Виноградарь". Кличко рассказал, когда завершат станцию "Мостицкая"
Завершение работ на станции столичного метро "Мостицкая", которая соединит "Сырец" и "Варшавскую", предусмотрено в 2026 году.
Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
В столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Как отметил Кличко, подрядчик выполняет работы сразу на 6-ти стройплощадках - круглосуточно, с соблюдением комендантского часа.
"Завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году. Уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", часть вентиляционных узлов, переложили сети. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км", - сообщил городской голова.
Он отметил, что между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели, что является уникальной технологией для Украины.
"Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке. Между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели - это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже смонтировано", - отметил мэр Киева.
Виталий Кличко отметил, что метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом, обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы.
Строительство метро на Виноградарь
Напомним, открыть новые станции метро на Виноградаре городские власти обещали в 2021 году. Однако в конце 2023 года КП "Киевский метрополитен" расторг договор с "Киевметростроем" из-за слишком медленного выполнения строительных работ.
В 2024 году работы возобновили, в КГГА анонсировали завершение строительства через 2,5 года, но в зависимости от финансирования. Впрочем, осенью этого года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станцию "Мостицкая" откроют уже в 2026 году.
Как сообщалось ранее, станция метро "Мостицкая" - это проектное название будущей станции Сырецко-Печерской линии строящегося на Виноградарь Киевского метрополитена между "Сырцом" и "Варшавской".
Она расположена под перекрестком улиц Виктора Некрасова, Белицкой и Межевой, но из-за территориального несоответствия названия, ее переименуют до открытия согласно решению Комиссии по наименованиям.