Главная » Жизнь » Общество

"Метро на Виноградарь". Кличко рассказал, когда завершат станцию ​​"Мостицкая"

Среда 17 декабря 2025 16:28
"Метро на Виноградарь". Кличко рассказал, когда завершат станцию ​​"Мостицкая" Фото: строительство станции "Мостицкая" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Завершение работ на станции столичного метро "Мостицкая", которая соединит "Сырец" и "Варшавскую", предусмотрено в 2026 году.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Как отметил Кличко, подрядчик выполняет работы сразу на 6-ти стройплощадках - круглосуточно, с соблюдением комендантского часа.

"Завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году. Уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", часть вентиляционных узлов, переложили сети. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км", - сообщил городской голова.

Он отметил, что между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели, что является уникальной технологией для Украины.

"Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке. Между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели - это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже смонтировано", - отметил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом, обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы.

Строительство метро на Виноградарь

Напомним, открыть новые станции метро на Виноградаре городские власти обещали в 2021 году. Однако в конце 2023 года КП "Киевский метрополитен" расторг договор с "Киевметростроем" из-за слишком медленного выполнения строительных работ.

В 2024 году работы возобновили, в КГГА анонсировали завершение строительства через 2,5 года, но в зависимости от финансирования. Впрочем, осенью этого года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станцию ​​"Мостицкая" откроют уже в 2026 году.

Как сообщалось ранее, станция метро "Мостицкая" - это проектное название будущей станции Сырецко-Печерской линии строящегося на Виноградарь Киевского метрополитена между "Сырцом" и "Варшавской".

Она расположена под перекрестком улиц Виктора Некрасова, Белицкой и Межевой, но из-за территориального несоответствия названия, ее переименуют до открытия согласно решению Комиссии по наименованиям.

