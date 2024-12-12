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Метро в Киеве на Виноградарь должны построить за 2,5 года, - Кандибор

Киев, Четверг 12 декабря 2024 13:05
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Метро в Киеве на Виноградарь должны построить за 2,5 года, - Кандибор Фото: Метро на Виноградарь должны построить за 2,5 года (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

Метро на Виноградарь в Киеве должны построить за 2,5 года. Однако, окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир КИЕВ24.

По календарному плану и графику организации работ строительство метро на Виноградарь в Киеве должны завершить до 2027 года. Однако, все будет зависеть от финансирования. По словам Кандибора, компания, которая сейчас строит метро, выполняет все работы за свои средства.

"Мы понимаем, что 12-14 миллиардов своих средств у них нет, чтобы это построить. По факту того, как будет финансирование, как будет наполняться городской бюджет, как будет принято решение депутатским корпусом о выделении средств, от этого у нас будут сроки строительства метро", - отметил Кандибор.

Кроме того, КГГА рассматривает возможность привлечения кредитов, чтобы ускорить сроки завершения строительства метро на Виноградарь.

К слову, открыть новые станции метро на Виноградарь власти обещали еще в 2021 году. Однако, в конце 2023 года КП "Киевский метрополитен" разорвал договор с "Киевметростроем" из-за слишком медленного выполнения строительных работ.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сделал заявление о метро на Троещину. Городская власть сейчас работает над проектированием новой ветки метро на Троещину. Предполагается, что именно Подольско-Воскресенский мост станет частью будущей линии.

Власти планируют расширить будущую ветку метрополитена. В частности, линия будет начинаться от аэропорта "Киев" (Жуляны) и будет пролегать до Троещины.

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