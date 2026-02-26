Метро Варшавы превратят в укрытие для 100 тысяч человек: что уже свозят на склады

Что предусматривает проект

По словам мэра польской столицы Рафала Тшасковского, станции метро в Варшаве адаптируют так, чтобы они могли выполнять функцию укрытий. В технических помещениях обустраивают кризисные склады с необходимым инвентарем. Оборудованием будут заниматься власти города совместно с пожарной службой.

Там будут хранить:

воду и термосы;

фляги и котелки;

спальные мешки;

носилки;

раскладные кровати;

одеяла.

В будущем варшавское метро сможет принять более 100 тысяч человек в случае угрозы.

Город также начал закупку генераторов для экстренных ситуаций.

"Тысячи единиц самого разнообразного оборудования, и это только начало закупок", - отметил Тшасковский.

Часть более широкой программы безопасности

Проект "Подземный щит" является частью программы "Варшава защищает", которая должна усилить безопасность столицы и повысить ее готовность к чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра, город также укрепляет критическую инфраструктуру и сотрудничает с правительством Польши.

"Мы в Варшаве делаем все, чтобы позаботиться о безопасности наших жителей", - заверил Тшасковский.