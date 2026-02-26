Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади

Що передбачає проєкт

За словами мера польської столиці Рафала Тшасковського, станції метро у Варшаві адаптують так, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. У технічних приміщеннях облаштовують кризові склади з необхідним устаткуванням. Обладнанням займатиметься влада міста спільно з пожежною службою.

Там зберігатимуть:

воду та термоси;

фляги та казанки;

спальні мішки;

ноші;

розкладні ліжка;

ковдри.

У майбутньому варшавське метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб у разі загрози.

Місто також розпочало закупівлю генераторів для екстрених ситуацій.

"Тисячі одиниць найрізноманітнішого обладнання, і це лише початок закупівель", - зазначив Тшасковський.

Частина ширшої програми безпеки

Проєкт "Підземний щит" є складовою програми "Варшава захищає", яка має посилити безпеку столиці та підвищити її готовність до надзвичайних ситуацій.

За словами мера, місто також зміцнює критичну інфраструктуру та співпрацює з урядом Польщі.

"Ми у Варшаві робимо все, щоб подбати про безпеку наших жителів", - запевнив Тшасковський.