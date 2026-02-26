UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади

Фото: Метро Варшами стане укриттям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Варшаві розпочали підготовку метро до роботи в умовах кризових ситуацій. Проєкт отримав назву "Підземний щит" і передбачає пристосування станцій як укриттів для мешканців міста.

Що передбачає проєкт

За словами мера польської столиці Рафала Тшасковського, станції метро у Варшаві адаптують так, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. У технічних приміщеннях облаштовують кризові склади з необхідним устаткуванням. Обладнанням займатиметься влада міста спільно з пожежною службою.

Там зберігатимуть:

  • воду та термоси;
  • фляги та казанки;
  • спальні мішки;
  • ноші;
  • розкладні ліжка;
  • ковдри.

У майбутньому варшавське метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб у разі загрози.

Місто також розпочало закупівлю генераторів для екстрених ситуацій.

"Тисячі одиниць найрізноманітнішого обладнання, і це лише початок закупівель", - зазначив Тшасковський.

Частина ширшої програми безпеки

Проєкт "Підземний щит" є складовою програми "Варшава захищає", яка має посилити безпеку столиці та підвищити її готовність до надзвичайних ситуацій.

За словами мера, місто також зміцнює критичну інфраструктуру та співпрацює з урядом Польщі.

"Ми у Варшаві робимо все, щоб подбати про безпеку наших жителів", - запевнив Тшасковський.

Нагадаємо, у Польщі провели масштабні перевірки бомбосховищ та їхньої підготовки до використання як тимчасових укриттів. Це почали робити після того, як РФ атакувала країну безпілотниками восени 2025 року.

Також повідомляється, що в межах державної програми на 2025-2026 роки майже 5 млрд злотих спрямують на модернізацію та будівництво укриттів, зокрема під школами, а місцева влада та власники будівель зможуть отримати дотації на їх облаштування.

РБК-Україна раніше писало, що Польщі доводиться піднімати в повітря стратегічну авіацію через удари РФ по території України. Зокрема це довелося зробити у ніч на 22 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаМетро