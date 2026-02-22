Польша ночью поднимала стратегическую авиацию из-за ударов РФ по Украине
Польша ночью поднимала в небо стратегическую авиацию из-за массированной атаки Россиии по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили в Оперативному командовании Вооруженных Сил Польши в Х.
"В связи с активностью авиации дальнего действия Российской Федерации, проводящей удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала операции в нашем воздушном пространстве", - сообщили в командовании.
Известно, что в сеноответствии с действующим порядком оперативный командующий Вооруженными силами Польши Раймунд Аййдженча активизировал имеющиеся в его распоряжии силы и средства.
Были подняты в воздух дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, наземные системы ПВО, а также радиолокационная разведка приведены в состояние повышенной готовности.
Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, ющих к угрожприлегааемым территориям.
Оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за текущей ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в состоянии готовности к немедленновму реагированию.
Как известно, враг в ночь на 22 февраля совершил массированный обстрел Украины. Под удар попала и столица, в Киеве загорелась высотка после атаки баллистики.
В целом россияне запустили по украинским городам в ночь на воскресенье дроны, баллистику и крылатые ракеты