В Польше после атаки дронов РФ проводят масштабные проверки бомбоубежищ

Четверг 18 сентября 2025 22:06
В Польше после атаки дронов РФ проводят масштабные проверки бомбоубежищ Иллюстративное фото: в Польше проверяют бомбоубежища (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Польше службы проводят масштабные проверки бомбоубежищ на предмет их пригодности мест временного укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Государственная пожарная служба (PSP) вместе с повятовыми инспекторатами строительного надзора проверяет здания, которые могут использоваться как укрытия. Уже проведено более 2 тысяч проверок, выданы технические заключения. Более тысячи объектов соответствуют требованиям Министерства внутренних дел и могут служить убежищами в случае угрозы.

Объекты защиты делятся на два вида: временные укрытия и защитные сооружения (убежища и укрытия). Они важны для безопасности людей в городах и деревнях.

Издание обратило внимание, что в рамках программы защиты населения и гражданской обороны (OLiOC) на 2025–2026 годы почти 5 миллиардов злотых направят местным властям. Деньги пойдут на ремонт и модернизацию существующих убежищ, строительство новых объектов и развитие систем оповещения и связи.

Приоритет будут иметь регионы программы "Восточный щит", но поддержка достанется и городам, где угроза особенно велика.

Согласно новому закону, местные власти должны определять здания, которые можно переоборудовать в защитные сооружения, включая подвалы и новые постройки. Владельцы и управляющие могут получать дотации на обустройство укрытий, покрывающие до 100% расходов.

Программа предусматривает ремонт убежищ под школами, чтобы в случае угрозы ученики и персонал могли быть защищены.

Атака дронов на Польшу

Напомним, Россия атаковала Польшу ударными беспилотниками в ночь на 10 сентября.

Как стало известно, большинство беспилотников залетели в Польшу с территории Беларуси.

В Минобороны РФ заявили, что Россия якобы не хотела атаковать Польшу беспилотниками. Также ведомство страны-агрессора предложило провести консультации с чиновниками Минобороны Польши.

