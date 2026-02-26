Метро Варшавы превратят в укрытие для 100 тысяч человек: что уже свозят на склады

В Варшаве начали подготовку метро к работе в условиях кризисных ситуаций. Проект получил название "Подземный щит" и предусматривает приспособление станций как укрытий для жителей города.

Что предусматривает проект По словам мэра польской столицы Рафала Тшасковского, станции метро в Варшаве адаптируют так, чтобы они могли выполнять функцию укрытий. В технических помещениях обустраивают кризисные склады с необходимым инвентарем. Оборудованием будут заниматься власти города совместно с пожарной службой. Там будут хранить: воду и термосы;

фляги и котелки;

спальные мешки;

носилки;

раскладные кровати;

одеяла. В будущем варшавское метро сможет принять более 100 тысяч человек в случае угрозы. Город также начал закупку генераторов для экстренных ситуаций. "Тысячи единиц самого разнообразного оборудования, и это только начало закупок", - отметил Тшасковский. Часть более широкой программы безопасности Проект "Подземный щит" является частью программы "Варшава защищает", которая должна усилить безопасность столицы и повысить ее готовность к чрезвычайным ситуациям. По словам мэра, город также укрепляет критическую инфраструктуру и сотрудничает с правительством Польши. "Мы в Варшаве делаем все, чтобы позаботиться о безопасности наших жителей", - заверил Тшасковский.