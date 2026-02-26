ua en ru
Метро Варшавы превратят в укрытие для 100 тысяч человек: что уже свозят на склады

Четверг 26 февраля 2026 15:47
Метро Варшавы превратят в укрытие для 100 тысяч человек: что уже свозят на склады Фото: Метро Варшамы станет укрытием (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Варшаве начали подготовку метро к работе в условиях кризисных ситуаций. Проект получил название "Подземный щит" и предусматривает приспособление станций как укрытий для жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Warsaw.

Читайте также: Польша развязала себе руки в использовании мин на границе с РФ и Беларусью

Что предусматривает проект

По словам мэра польской столицы Рафала Тшасковского, станции метро в Варшаве адаптируют так, чтобы они могли выполнять функцию укрытий. В технических помещениях обустраивают кризисные склады с необходимым инвентарем. Оборудованием будут заниматься власти города совместно с пожарной службой.

Там будут хранить:

  • воду и термосы;
  • фляги и котелки;
  • спальные мешки;
  • носилки;
  • раскладные кровати;
  • одеяла.

В будущем варшавское метро сможет принять более 100 тысяч человек в случае угрозы.

Город также начал закупку генераторов для экстренных ситуаций.

"Тысячи единиц самого разнообразного оборудования, и это только начало закупок", - отметил Тшасковский.

Часть более широкой программы безопасности

Проект "Подземный щит" является частью программы "Варшава защищает", которая должна усилить безопасность столицы и повысить ее готовность к чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра, город также укрепляет критическую инфраструктуру и сотрудничает с правительством Польши.

"Мы в Варшаве делаем все, чтобы позаботиться о безопасности наших жителей", - заверил Тшасковский.

Напомним, в Польше провели масштабные проверки бомбоубежищ и их подготовки к использованию в качестве временных укрытий. Это начали делать после того, как РФ атаковала страну беспилотниками осенью 2025 года.

Также сообщается, что в рамках государственной программы на 2025-2026 годы почти 5 млрд злотых направят на модернизацию и строительство укрытий, в частности под школами, а местные власти и владельцы зданий смогут получить дотации на их обустройство.

РБК-Украина ранее писало, что Польше приходится поднимать в воздух стратегическую авиацию из-за ударов РФ по территории Украины. В частности это пришлось сделать в ночь на 22 февраля.

