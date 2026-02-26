Метро Варшавы превратят в укрытие для 100 тысяч человек: что уже свозят на склады
В Варшаве начали подготовку метро к работе в условиях кризисных ситуаций. Проект получил название "Подземный щит" и предусматривает приспособление станций как укрытий для жителей города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Warsaw.
Что предусматривает проект
По словам мэра польской столицы Рафала Тшасковского, станции метро в Варшаве адаптируют так, чтобы они могли выполнять функцию укрытий. В технических помещениях обустраивают кризисные склады с необходимым инвентарем. Оборудованием будут заниматься власти города совместно с пожарной службой.
Там будут хранить:
- воду и термосы;
- фляги и котелки;
- спальные мешки;
- носилки;
- раскладные кровати;
- одеяла.
В будущем варшавское метро сможет принять более 100 тысяч человек в случае угрозы.
Город также начал закупку генераторов для экстренных ситуаций.
"Тысячи единиц самого разнообразного оборудования, и это только начало закупок", - отметил Тшасковский.
Часть более широкой программы безопасности
Проект "Подземный щит" является частью программы "Варшава защищает", которая должна усилить безопасность столицы и повысить ее готовность к чрезвычайным ситуациям.
По словам мэра, город также укрепляет критическую инфраструктуру и сотрудничает с правительством Польши.
"Мы в Варшаве делаем все, чтобы позаботиться о безопасности наших жителей", - заверил Тшасковский.
Напомним, в Польше провели масштабные проверки бомбоубежищ и их подготовки к использованию в качестве временных укрытий. Это начали делать после того, как РФ атаковала страну беспилотниками осенью 2025 года.
Также сообщается, что в рамках государственной программы на 2025-2026 годы почти 5 млрд злотых направят на модернизацию и строительство укрытий, в частности под школами, а местные власти и владельцы зданий смогут получить дотации на их обустройство.
РБК-Украина ранее писало, что Польше приходится поднимать в воздух стратегическую авиацию из-за ударов РФ по территории Украины. В частности это пришлось сделать в ночь на 22 февраля.