Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади

У Варшаві розпочали підготовку метро до роботи в умовах кризових ситуацій. Проєкт отримав назву "Підземний щит" і передбачає пристосування станцій як укриттів для мешканців міста.

Що передбачає проєкт За словами мера польської столиці Рафала Тшасковського, станції метро у Варшаві адаптують так, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. У технічних приміщеннях облаштовують кризові склади з необхідним устаткуванням. Обладнанням займатиметься влада міста спільно з пожежною службою. Там зберігатимуть: воду та термоси;

фляги та казанки;

спальні мішки;

ноші;

розкладні ліжка;

ковдри. У майбутньому варшавське метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб у разі загрози. Місто також розпочало закупівлю генераторів для екстрених ситуацій. "Тисячі одиниць найрізноманітнішого обладнання, і це лише початок закупівель", - зазначив Тшасковський. Частина ширшої програми безпеки Проєкт "Підземний щит" є складовою програми "Варшава захищає", яка має посилити безпеку столиці та підвищити її готовність до надзвичайних ситуацій. За словами мера, місто також зміцнює критичну інфраструктуру та співпрацює з урядом Польщі. "Ми у Варшаві робимо все, щоб подбати про безпеку наших жителів", - запевнив Тшасковський.