Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади
У Варшаві розпочали підготовку метро до роботи в умовах кризових ситуацій. Проєкт отримав назву "Підземний щит" і передбачає пристосування станцій як укриттів для мешканців міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Warsaw.
Читайте також: Польща розв'язала собі руки у використанні мін на кордоні з РФ і Білоруссю
Що передбачає проєкт
За словами мера польської столиці Рафала Тшасковського, станції метро у Варшаві адаптують так, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. У технічних приміщеннях облаштовують кризові склади з необхідним устаткуванням. Обладнанням займатиметься влада міста спільно з пожежною службою.
Там зберігатимуть:
- воду та термоси;
- фляги та казанки;
- спальні мішки;
- ноші;
- розкладні ліжка;
- ковдри.
У майбутньому варшавське метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб у разі загрози.
Місто також розпочало закупівлю генераторів для екстрених ситуацій.
"Тисячі одиниць найрізноманітнішого обладнання, і це лише початок закупівель", - зазначив Тшасковський.
Частина ширшої програми безпеки
Проєкт "Підземний щит" є складовою програми "Варшава захищає", яка має посилити безпеку столиці та підвищити її готовність до надзвичайних ситуацій.
За словами мера, місто також зміцнює критичну інфраструктуру та співпрацює з урядом Польщі.
"Ми у Варшаві робимо все, щоб подбати про безпеку наших жителів", - запевнив Тшасковський.
Нагадаємо, у Польщі провели масштабні перевірки бомбосховищ та їхньої підготовки до використання як тимчасових укриттів. Це почали робити після того, як РФ атакувала країну безпілотниками восени 2025 року.
Також повідомляється, що в межах державної програми на 2025-2026 роки майже 5 млрд злотих спрямують на модернізацію та будівництво укриттів, зокрема під школами, а місцева влада та власники будівель зможуть отримати дотації на їх облаштування.
РБК-Україна раніше писало, що Польщі доводиться піднімати в повітря стратегічну авіацію через удари РФ по території України. Зокрема це довелося зробити у ніч на 22 лютого.