ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади

Четвер 26 лютого 2026 15:47
UA EN RU
Метро Варшави перетворять на укриття для 100 тисяч людей: що вже звозять на склади Фото: Метро Варшами стане укриттям (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Варшаві розпочали підготовку метро до роботи в умовах кризових ситуацій. Проєкт отримав назву "Підземний щит" і передбачає пристосування станцій як укриттів для мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Warsaw.

Читайте також: Польща розв'язала собі руки у використанні мін на кордоні з РФ і Білоруссю

Що передбачає проєкт

За словами мера польської столиці Рафала Тшасковського, станції метро у Варшаві адаптують так, щоб вони могли виконувати функцію сховищ. У технічних приміщеннях облаштовують кризові склади з необхідним устаткуванням. Обладнанням займатиметься влада міста спільно з пожежною службою.

Там зберігатимуть:

  • воду та термоси;
  • фляги та казанки;
  • спальні мішки;
  • ноші;
  • розкладні ліжка;
  • ковдри.

У майбутньому варшавське метро зможе прийняти понад 100 тисяч осіб у разі загрози.

Місто також розпочало закупівлю генераторів для екстрених ситуацій.

"Тисячі одиниць найрізноманітнішого обладнання, і це лише початок закупівель", - зазначив Тшасковський.

Частина ширшої програми безпеки

Проєкт "Підземний щит" є складовою програми "Варшава захищає", яка має посилити безпеку столиці та підвищити її готовність до надзвичайних ситуацій.

За словами мера, місто також зміцнює критичну інфраструктуру та співпрацює з урядом Польщі.

"Ми у Варшаві робимо все, щоб подбати про безпеку наших жителів", - запевнив Тшасковський.

Нагадаємо, у Польщі провели масштабні перевірки бомбосховищ та їхньої підготовки до використання як тимчасових укриттів. Це почали робити після того, як РФ атакувала країну безпілотниками восени 2025 року.

Також повідомляється, що в межах державної програми на 2025-2026 роки майже 5 млрд злотих спрямують на модернізацію та будівництво укриттів, зокрема під школами, а місцева влада та власники будівель зможуть отримати дотації на їх облаштування.

РБК-Україна раніше писало, що Польщі доводиться піднімати в повітря стратегічну авіацію через удари РФ по території України. Зокрема це довелося зробити у ніч на 22 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Метро
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі