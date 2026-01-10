Метро с интервалами, электротранспорт работает частично: какая ситуация с движением в Киеве

Ситуация с тепло и энергоснабжением в Киеве

В ночь на 9 января российская армия нанесла мощный комбинированный удар по Киеву и области, применив десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты типа "Калибр". Как сообщили в Воздушных силах, атака на столицу осуществлялась с нескольких направлений.

Из-за последствий атаки и перегрузки энергосетей в городе ввели экстренные отключения света. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления во время морозов является вынужденной технической мерой для защиты оборудования.

Мэр Виталий Кличко призвал киевлян по возможности временно выехать за пределы города, а утром сообщил о восстановлении теплоснабжения примерно в 4 тысячах домов, ремонтные работы продолжаются. Также сообщалось о временном прекращении работы систем водо- и теплоснабжения и электротранспорта. Позже в Минэнерго заявили, что в Киеве и области ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.

В то же время в левобережных районах Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском, экстренные отключения еще продолжаются, тогда как другие районы постепенно возвращаются к плановым графикам.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве и Киевской области полное восстановление теплоснабжения ожидают уже сегодня.

Подробно об этом - в материале РБК-Украина.