Метро с интервалами, электротранспорт работает частично: какая ситуация с движением в Киеве

В столице временно изменили работу общественного транспорта из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российских обстрелов.
Как сейчас курсирует транспорт в Киеве - в материале РБК-Украина.
На левом берегу Киева электротранспорт временно не курсирует. Движение трамваев и троллейбусов будет продублировано автобусными маршрутами.
В КГГА объяснили, что электроэнергию, которая ранее использовалась для питания электротранспорта левого берега, перенаправили на обеспечение критически важных объектов городской инфраструктуры.
На правом берегу электротранспорт продолжает работать, однако с отклонением от утвержденных графиков.
После стабилизации энергосистемы движение электротранспорта будет восстанавливаться постепенно.
Из-за сложной энергетической ситуации Киевский метрополитен увеличил интервалы движения поездов.
Сейчас на всех трех линиях метро интервал составляет 10-12 минут.
После стабилизации ситуации планируют вернуть графиковые интервалы выходного дня - 5-6 минут.
В ночь на 9 января российская армия нанесла мощный комбинированный удар по Киеву и области, применив десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты типа "Калибр". Как сообщили в Воздушных силах, атака на столицу осуществлялась с нескольких направлений.
Из-за последствий атаки и перегрузки энергосетей в городе ввели экстренные отключения света. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления во время морозов является вынужденной технической мерой для защиты оборудования.
Мэр Виталий Кличко призвал киевлян по возможности временно выехать за пределы города, а утром сообщил о восстановлении теплоснабжения примерно в 4 тысячах домов, ремонтные работы продолжаются. Также сообщалось о временном прекращении работы систем водо- и теплоснабжения и электротранспорта. Позже в Минэнерго заявили, что в Киеве и области ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
В то же время в левобережных районах Киевской области, в частности в Бориспольском и Броварском, экстренные отключения еще продолжаются, тогда как другие районы постепенно возвращаются к плановым графикам.
Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве и Киевской области полное восстановление теплоснабжения ожидают уже сегодня.
