Метро з інтервалами, електротранспорт працює частково: яка наразі ситуація з рухом у Києві

Ситуація з тепло та енергопостачанням у Києві

У ніч на 9 січня російська армія завдала потужного комбінованого удару по Києву та області, застосувавши десятки ударних безпілотників, балістичні й крилаті ракети типу "Калібр". Як повідомили в Повітряних силах, атака на столицю здійснювалася з кількох напрямків.

Через наслідки атаки та перевантаження енергомереж у місті ввели екстрені відключення світла. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є вимушеним технічним заходом для захисту обладнання.

Мер Віталій Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за межі міста, а зранку повідомив про відновлення теплопостачання приблизно у 4 тисячах будинків, ремонтні роботи тривають. Також повідомлялося про тимчасове припинення роботи систем водо- й теплопостачання та електротранспорту. Згодом у Міненерго заявили, що в Києві та області ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.

Водночас у лівобережних районах Київщини, зокрема в Бориспільському та Броварському, екстрені відключення ще тривають, тоді як інші райони поступово повертаються до планових графіків.

Згодом прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у Києві та Київській області повне відновлення теплопостачання очікують уже сьогодні.

Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.