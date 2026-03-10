ua en ru
Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка

15:49 10.03.2026 Вт
2 мин
Венгрия отказывается отдавать украинское имущество, прикрываясь "расследованием"
aimg Иван Носальский
Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)

Венгерское правительство приняло специальное постановление, согласно которому деньги и золото Ощадбанка будут арестованы как минимум на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Читайте также: "Деньги не вернем": Венгрия назвала захват инкассаторов Ощада местью за "Дружбу"

Что предусматривает спецпостановление

Кабинет министров Виктора Орбана принял постановление №49/2026 (III.9.), которое напрямую касается задержанных украинских активов. Согласно документу, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии получает право хранить изъятые средства на период расследования.

Речь идет о такой сумме:

  • 35 миллионов евро наличными;
  • 40 миллионов долларов наличными;
  • 9 золотых слитков весом по 1 кг каждый.

Детали задержания

Ценный груз был обнаружен 5 марта во время проверки двух транспортных средств, в которых находились семь украинцев.

Венгерские власти утверждают, что на месте проверки перевозчики не смогли предоставить убедительные доказательства происхождения денег, их конечного пункта назначения и правовых оснований для транзита.

В тексте постановления отмечается, что "способ транспортировки не соответствовал привычной международной практике", из-за чего было начато уголовное производство.

Угроза нацбезопасности и сроки

Официальный Будапешт пошел дальше обычной таможенной процедуры, заявив, что обстоятельства перевозки такого количества активов могут представлять риск для национальной безопасности Венгрии. Следствие должно установить возможные связи перевозчиков с "уголовными организациями".

Согласно документу, активы будут оставаться под контролем венгерских органов власти в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Документ уже официально обнародован и действует.

Захват имущества Ощадбанка

Напомним, на прошлой неделе венгерские силовики перехватили два инкассаторских автомобиля, в которых из Австрии в Украину перевозили деньги и золото "Ощадбанка".

Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, перевозка валюты и золота - это обычная процедура.

Важно, что помимо денег и золота, Венгрия также взяла в заложники украинских инкассаторов. По этой причине конфликт между Будапештом и Киевом обострился.

Вчера, 9 марта, комитет венгерского парламента по нацбезопасности рассматривал законопроект, которым предлагается арестовать украинское имущество до завершения расследования. Члены комитета рекомендовали принять законопроект.

