Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка
Венгерское правительство приняло специальное постановление, согласно которому деньги и золото Ощадбанка будут арестованы как минимум на 60 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Что предусматривает спецпостановление
Кабинет министров Виктора Орбана принял постановление №49/2026 (III.9.), которое напрямую касается задержанных украинских активов. Согласно документу, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии получает право хранить изъятые средства на период расследования.
Речь идет о такой сумме:
- 35 миллионов евро наличными;
- 40 миллионов долларов наличными;
- 9 золотых слитков весом по 1 кг каждый.
Детали задержания
Ценный груз был обнаружен 5 марта во время проверки двух транспортных средств, в которых находились семь украинцев.
Венгерские власти утверждают, что на месте проверки перевозчики не смогли предоставить убедительные доказательства происхождения денег, их конечного пункта назначения и правовых оснований для транзита.
В тексте постановления отмечается, что "способ транспортировки не соответствовал привычной международной практике", из-за чего было начато уголовное производство.
Угроза нацбезопасности и сроки
Официальный Будапешт пошел дальше обычной таможенной процедуры, заявив, что обстоятельства перевозки такого количества активов могут представлять риск для национальной безопасности Венгрии. Следствие должно установить возможные связи перевозчиков с "уголовными организациями".
Согласно документу, активы будут оставаться под контролем венгерских органов власти в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Документ уже официально обнародован и действует.
Захват имущества Ощадбанка
Напомним, на прошлой неделе венгерские силовики перехватили два инкассаторских автомобиля, в которых из Австрии в Украину перевозили деньги и золото "Ощадбанка".
Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, перевозка валюты и золота - это обычная процедура.
Важно, что помимо денег и золота, Венгрия также взяла в заложники украинских инкассаторов. По этой причине конфликт между Будапештом и Киевом обострился.
Вчера, 9 марта, комитет венгерского парламента по нацбезопасности рассматривал законопроект, которым предлагается арестовать украинское имущество до завершения расследования. Члены комитета рекомендовали принять законопроект.