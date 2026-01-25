На Meta подали в суд, обвинив в доступе к частным сообщениям WhatsApp
Международная группа истцов подала в суд США на компанию Meta Platforms, Inc., обвиняя ее в распространении ложной информации о конфиденциальности и безопасности WhatsApp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Истцы утверждают, что несмотря на заявления компании о конечном шифровании (end-to-end), которое якобы делает сообщения доступными только отправителю и получателю, Meta сохраняет, анализирует и имеет доступ почти ко всем частным чатам пользователей. По данным иска, компания и ее руководство якобы мошенническим образом вводят в заблуждение миллиарды пользователей WhatsApp в мире.
Иск был подан в пятницу в Окружной суд США в Сан-Франциско. В группу истцов вошли граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. Юристы требуют признать дело коллективным иском.
В Meta заявили, что иск является "безосновательным" и пообещали добиваться санкций против адвокатов истцов. Представитель компании Энди Стоун подчеркнул:
"Любые утверждения о том, что сообщения WhatsApp не зашифрованы, категорически ложные. WhatsApp использует end-to-end шифрование по протоколу Signal уже десять лет. Этот иск - выдумка", - сказал он.
Иск также ссылается на информацию от разоблачителей, которые выяснили якобы нарушения, однако конкретные лица не раскрываются. Адвокаты истцов пока воздерживаются от комментариев.
Ранее сообщалось, что компании Meta предъявлен коллективный иск на сумму 3 млрд долларов. В иске утверждается, что компания незаконно собирала персональные данные 44 млн британских пользователей соцсети в течение четырех лет.
РБК-Украина также писало, что компания Meta получает значительные доходы от размещения рекламы мошеннических схем и запрещенных продуктов на своих площадках.