Главная » Бизнес » Tech

Meta отключает ChatGPT в WhatsApp: когда это случится и как не потерять данные

Четверг 23 октября 2025 12:37
Meta отключает ChatGPT в WhatsApp: когда это случится и как не потерять данные ChatGPT исчезнет из WhatsApp (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Meta прекращает работу ChatGPT в WhatsApp. По данным разработчиков, причина - изменения в политике и условиях использования мессенджера, принадлежащего Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

OpenAI объявила о завершении работы ChatGPT в WhatsApp

"Мы с любовью наблюдали, как более 50 миллионов пользователей общаются, создают и обучаются с ChatGPT в WhatsApp. Простота и привычность мессенджера сделали его естественной средой для ежедневного творчества и любопытства", - говорится в сообщении OpenAI.

Однако уже с 15 января 2026 года ChatGPT больше не будет доступен в WhatsApp. Компания уточнила, что "предпочла бы продолжить работу с пользователями мессенджера, но теперь сосредоточена на том, чтобы сделать переход максимально простым".

Как сохранить историю переписок с ChatGPT

Пользователи WhatsApp, которые хотят сохранить историю общения с ChatGPT, могут связать свой аккаунт напрямую. OpenAI рекомендует сделать это до января 2026 года:

  • Откройте контакт 1-800-ChatGPT в WhatsApp и перейдите по ссылке в профиле
  • Свяжите свой аккаунт ChatGPT с номером телефона. После этого ваши старые диалоги в WhatsApp появятся в истории ChatGPT.

Разработчики предупреждают: после 15 января переписки не перенесутся автоматически, а экспорт чатов в WhatsApp не поддерживается.

Что известно о новом браузере OpenAI

Отдельно OpenAI представила первый фирменный браузер Atlas, в котором ChatGPT встроен напрямую. Пока он доступен бесплатно только для пользователей macOS, но вскоре появится и на других платформах.

Подписчики платных планов также получили доступ к режиму агента, который позволяет выполнять действия прямо в браузере - например, очищать вкладки, искать информацию или восстанавливать найденные ранее страницы.

Ранее мы писали, что OpenAI представила приложение, которое превращает короткие ролики в реалистичные видео с живым звуком и движениями.

Также отметим, что WhatsApp и Messenger получат функции, которые предупреждают пользователей о подозрительных сообщениях и мошеннических схемах.

Стоит напомнить, что в WhatsApp вводят лимит на отправку сообщений, но ограничения будут действовать не для всех пользователей.

