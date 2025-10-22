WhatsApp и Messenger получат защиту от мошенников: как будут работать новые функции

Meta представила новые инструменты, направленные на защиту пользователей Messenger и WhatsApp от потенциального мошенничества.

РБК-Украина рассказывает, какие новые функции безопасности появятся в WhatsApp и Messenger для защиты от мошенников.

С начала 2025 года компании удалось “выявить и заблокировать” почти 8 миллионов аккаунтов, связанных с мошенническими центрами в Мьянме, Лаосе, Камбодже, ОАЭ и на Филиппинах.

Также были приняты меры в отношении более 21 000 страниц в Facebook, выдававших себя за службы поддержки официальных компаний.

Несмотря на эти усилия, многие схемы мошенников, особенно направленные на пожилых пользователей, остаются угрозой.

Meta предупреждает о новой схеме мошенников через WhatsApp и Messenger

Мошенники все чаще используют прием, при котором они выдают себя за центры поддержки, чтобы убедить жертву поделиться экраном через WhatsApp. Таким образом, злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации, включая банковские реквизиты и коды подтверждения.

Новые предупреждения в WhatsApp

Meta сообщает, что теперь WhatsApp будет вмешиваться, если пользователь пытается включить демонстрацию экрана во время видеозвонка с неизвестным контактом.

Компания также планирует отслеживать подозрительные чаты в Facebook Messenger, чтобы предупредить пользователей о потенциальной опасности.

В WhatsApp появится защита от мошенников, требующих показать экран (фото: Meta)

Как работают мошенники

Злоумышленники создают аккаунты и страницы в Facebook, выдавая себя за представителей службы поддержки банков, авиакомпаний и других компаний. Они следят за комментариями клиентов и обращаются к ним с предложением "помочь" решить проблему.

Жертве предлагают показать экран до входа в сервис, чтобы мошенники могли получить логин и другую информацию, необходимую для изменения пароля, а затем увидеть код подтверждения на экране.

Новые функции защиты в Messenger

В Messenger Meta тестирует продвинутую систему обнаружения мошенничества. Если новый контакт отправляет подозрительное сообщение, пользователю приходит предупреждение с возможностью отправить недавние сообщения на проверку ИИ.

В случае подтверждения угрозы система покажет признаки распространенных схем мошенничества и предложит действия, включая блокировку или жалобу на аккаунт.

Рекомендации по безопасности

Meta отмечает, что пожилые пользователи чаще становятся жертвами интернет-мошенников. Компания советует:

Быть осторожными с неожиданными сообщениями и звонками

Никогда не передавайте личную или финансовую информацию, такую как номера счетов или коды безопасности, в ответ на неожиданные звонки, письма или SMS.

Проверять информацию у доверенных людей

Мошенники создают ощущение срочности, чтобы заставить жертву действовать быстро. При малейшем давлении остановитесь и обсудите ситуацию с близкими.

Использовать официальные каналы поддержки

Всегда звоните на официальные горячие линии компаний или ищите контактные данные на их сайтах. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений, а также избегайте публикации жалоб на публичных форумах - мошенники активно мониторят такие возможности.

Meta не уточнила, когда новые предупреждения в Messenger станут доступны всем пользователям. Пока компания рекомендует настроить ключи доступа для быстрой идентификации и пройти "Проверку безопасности" (Security Checkup), чтобы оценить настройки и получить рекомендации, включая обновление паролей.