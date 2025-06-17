Цель ударов достигнута: в Минобороны РФ сделали циничное заявление об атаке Украины

В Минобороны РФ сделали циничное заявление о массированной атаке Украины ночью 17 июня, заявив о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области и в Запорожье, а также о "достижении цели ударов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram .

В министерстве цинично заявили о якобы успешной атаке, в результате которой погибли многие местные жители Украины в своих домах.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье", - говорится в сообщении россиян.

Атака Украины 17 июня

В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине, сконцентрировав удары на Киеве, Одессе и Запорожье. С севера на столицу хлынула волна дронов-камикадзе "Шахед", после чего Россия нанесла удары аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и баллистическими "Искандерами". Позже к атаке присоединились крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков.

Во второй половине ночи ракетному удару подверглось Запорожье, а под рассвет дроны атаковали Одессу.

В Киеве уже подтверждена гибель по меньшей мере 14 человек, еще более 100 - получили ранения. Мэр Виталий Кличко отметил, что количество жертв может возрасти, ведь под завалами могут оставаться люди. По данным МВД, под обломками находится по меньшей мере пять человек.

В частности, в Дарницком районе столицы в результате удара погибли трое мирных жителей. Всего за медицинской помощью обратились 114 человек, из них 68 госпитализировали.

Все о последствиях атаки РФ по районам Киева - читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на массированную атаку россиян.

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