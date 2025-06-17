"Мета ударів досягнута": у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про атаку на Україну

У Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку по Україні вночі 17 червня, заявивши про нібито удари "по об'єктах військово-промислового комплексу" у Київській та Запорізькій областях, а також про "досягнення мети ударів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ в Telegram .

У міністерстві цинічно заявили про нібито "успішну атаку", внаслідок якої загинули багато місцевих жителів України у своїх домівках.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України у Київській області та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні росіян.

Атака України 17 червня

У ніч на 17 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, сконцентрувавши удари на Києві, Одесі та Запоріжжі.

З півночі ворог хвилями запускав дрони-камікадзе "Шахед", після завдав ударів аеробалістичними ракетами "Кинджал" та балістичними "Іскандерами".

Пізніше до атаки противник залучив крилаті ракети, випустивши їх зі стратегічних бомбардувальників.

У другій половині ночі ракетного удару зазнало Запоріжжя, а під світанок дрони атакували Одесу.

У Києві вже підтверджено загибель щонайменше 14 людей, ще понад 100 - постраждали. Мер Віталій Кличко зазначив, що кількість жертв може зрости, адже під завалами можуть залишатися люди. За даними МВС, під уламками перебуває щонайменше п’ятеро осіб.

Зокрема, в Дарницькому районі столиці внаслідок удару загинули троє мирних мешканців. Загалом за медичною допомогою звернулися 114 осіб, з них 68 госпіталізували.

Все про наслідки атаки РФ по районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський також відреагував на масовану атаку росіян.

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