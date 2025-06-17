Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
В Киеве под завалами разрушенного дома в Соломенском районе могут находиться от 4 до 14 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и МВД Украины.
В городе зафиксировано 27 локаций с повреждениями различной степени.
По состоянию на 10:00 в результате обстрелов ранения получили 114 человек, из них 68 госпитализированы. Среди пострадавших двое детей в состоянии средней тяжести.
По его словам, известно о четырех идентифицированных погибших, еще более десяти человек остаются неопознанными.
Кроме того, есть пропавшие без вести, вероятно, из-за попадания ракеты по дому в Соломенском районе, где под завалами до сих пор могут быть люди.
Соломенский район
Больше всего пострадал Соломенский район - здесь было поражено общежитие, девятиэтажка, пятиэтажный дом, лицей-интернат, СТО, а также несколько нежилых зданий.
Ткаченко проинформировал, что только что деблокировали тело одной погибшей из-под завалов разрушенного дома.
Также в ГСЧС сообщили, что деблокировали тело человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Святошинский район
Известно о разрушении двенадцатиэтажном доме лифтовой шахты, повреждения и пожар в зоне нежилой застройки.
Дарницкий район
В этом районе повреждения получили лицей и детский сад.
В одной из 20-этажек ракета попала на уровне с 10-го по 17-й этажи. Кроме того, на нескольких локациях выбиты окна в жилых домах.
Пострадала также инфраструктура железной дороги - одна из ракет попала вблизи пассажирского поезда "УЗ".
Днепровский район
Обломок сбитой воздушной цели застрял в стене жилого дома, вызвав повреждения. Падение обломков зафиксировано на разных улицах района. Также повреждена контактная сеть "Укрзализныци", что осложнило работу транспорта.
Подольский, Оболонский и Шевченковский районы
В этих районах зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях.
На месте ликвидации последствий ударов активно работают два вертолета ГСЧС, которые уже совершили более 50 сбросов воды общим объемом более 100 тонн.
Спасательные работы продолжаются.
Обстрел Киева
В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
В нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что повлекло повреждение жилых домов, нежилых сооружений и автомобилей.
Повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Зафиксировано попадание в верхние этажи многоэтажного дома.
В результате атаки в некоторых районах исчезло электроснабжение - мэр Виталий Кличко сообщил, что это произошло из-за срабатывания системы автоматической защиты. Также подтверждена гибель гражданина США.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
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