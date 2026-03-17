Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Цель - 1000 в сутки: Россия готовит еще более масштабные удары дронами по Украине

12:32 17.03.2026 Вт
2 мин
Кремль бросил силы на масштабирование производства беспилотников
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ увеличивает производство "Шахедов" (Getty Images)

Россия направила ресурсы на увеличение производства беспилотников. Общая цель Кремля - выход на удары 1000 дронов по Украине в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Для чего? Сегодня российская атака по Украине - это 350-500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600-800 дронов, но общая цель у них - 1000 дронов в сутки", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что для сбивания такого количества вражеских дронов необходимо как минимум 2-3 тысячи перехватчиков. В то же время президент Украины напомнил, что стоимость дрона-перехватчика составляет всего 3-5 тысяч долларов.

"То есть на один "Шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к Patriot стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбивания дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока - 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", - отметил он.

Проблемы с перехватом иранских дронов

Напомним, Израиль на прошлой неделе сообщил США, что страна столкнулась с критической нехваткой средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжения войны с Ираном.

В субботу израильские СМИ написали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы направил в Украину запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским. Запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате иранских дронов.

Кроме того, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты по "Шахедам" будут работать на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины отметил, что для защиты баз США в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками. Он подчеркнул, что готов помогать странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку для побуждения РФ к миру.

