Мерц назвал Трампа ключевой фигурой для прекращения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп может стать ключем к миру между Россией и Украиной, если он надавит на Москву.

"Мы оба согласны с тем, что эта война ужасна, и мы оба ищем способы как можно скорее ее прекратить. И я сказал президенту... что он является ключевой фигурой в мире, которая может действительно сделать это сейчас, оказав давление на Россию", - заявил Мерц.

Канцлер отметил, что Германия остается приверженной Украине. При этом он обратил внимание, что ужасающие картины с поля боя вызваны "российским оружием, направленным против Украины".

"Украина нацелена только на военные объекты, а не на гражданское население и энергетическую инфраструктуру. В этом и заключается разница, и именно по этой причине мы пытаемся сделать больше в отношении России", - добавил Мерц.