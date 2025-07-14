Келлог приехал в Украину: первые подробности визита
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в понедельник, 14 июля. Его визит будет длительным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
По словам Ермака, темами разговоров будут оборона, усиление безопасности, оружие, санкции, защита людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.
"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - отметил руководитель ОП.
Келлог анонсировал визит
Стоит отметить, что ранее Келлог анонсировал свой визит в Киев. Об этом он сообщил украинским СМИ в Риме, где на прошлой неделе проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025).
По словам Келлога, он будет находиться в Украине в течение недели.
Спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Келлога ждут в Киеве. Он также анонсировал больше встреч между представителями Украины и США на разных уровнях.
Президент Владимир Зеленский уточнил, что спецпредставителю президента США предоставят информацию о российском потенциале и перспективах Украины. Такое поручение Зеленский дал главкому ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову.
"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - сообщал президент.
Не первый визит Келлога
Напомним, что спецпредставитель Дональда Трампа не впервые посетил Украину. Последний визит Келлога в Украину состоялся в феврале и длился два дня. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Также добавим, что в июне Кит Келлог побывал в Беларуси. Он встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко в Минске.
Келлог и Лукашенко среди прочего обсудили и войну РФ против Украины. Однако позже Лукашенко оскандалился пропагандистским заявлением. Он утверждал, что якобы спецпредставитель президента США пообещал ему "поработать" над ограничением ударов Украины по территории РФ. Однако Келлог это опроверг, заявив, что цитата была вырвана из контекста.
На фоне визита Келлога в Беларусь Лукашенко освободил из тюрем ряд политзаключенных. Среди освобожденных - Сергей Тихановский, муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
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