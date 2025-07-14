Келлог приехал в Украину: первые подробности визита

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в понедельник, 14 июля. Его визит будет длительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По словам Ермака, темами разговоров будут оборона, усиление безопасности, оружие, санкции, защита людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - отметил руководитель ОП.



Келлог анонсировал визит

Стоит отметить, что ранее Келлог анонсировал свой визит в Киев. Об этом он сообщил украинским СМИ в Риме, где на прошлой неделе проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025).

По словам Келлога, он будет находиться в Украине в течение недели.

Спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Келлога ждут в Киеве. Он также анонсировал больше встреч между представителями Украины и США на разных уровнях.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что спецпредставителю президента США предоставят информацию о российском потенциале и перспективах Украины. Такое поручение Зеленский дал главкому ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову.

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - сообщал президент.