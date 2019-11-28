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Місцеві вибори в Україні пройдуть за мажоритарною системою, - депутат

Новини » Політика     28.11.2019 - 21:47
Місцеві вибори в Україні пройдуть за мажоритарною системою, - депутат
Фото: Віталій Безгін

Вони відбудуться тільки після проведення адміністративно-територіальної реформи

Місцеві вибори в Україні пройдуть тільки після проведення адміністративно-територіальної реформи і пройдуть за мажоритарною системою. Про це заявив глава підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін, передає "Громадське".

За його словами, вибори відбудуться тільки після проведення адміністративно-територіальної реформи. Також він заявив, що позиція парламентської більшості - місцеві вибори повинні проходити за мажоритарною системою.

"Ключовий меседж - ніяких місцевих виборів до нового адмінтерустрою. До того, як вся Україна буде покрита нормальним планом. Спочатку реформа. Державна позиція важливіше політичної доцільності", - заявив Безгін, виступаючи на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави" в Краматорську.

Також нардеп від "Слуги народу" зазначив, що проект змін до Конституції щодо реформи місцевого самоврядування буде внесений на розгляд Верховної ради в грудні.

"У мене немає сумнівів, що найпізніше до жовтня, коли повинні відбутися чергові місцеві вибори, ми встигнемо змінити законодавство. Навіть якщо ми не зможемо прийняти зміни до Конституції - це наш план "А", то ми підемо за планом "Б" і приймемо відповідний пакет законів", - повідомив Безгін.

Нагадаємо, 18 листопада починається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року.

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