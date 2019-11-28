ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Местные выборы в Украине проведут по мажоритарной системе, - нардеп

Новости » Политика     28.11.2019 - 21:47
Местные выборы в Украине проведут по мажоритарной системе, - нардеп
Фото: Виталий Безгин

Они состояться после завершения административно-территориальной реформы

Местные выборы в Украине проведут по мажоритарной системе и только тогда, когда будет проведена административно-территориальная реформа. Об этом заявил глава подкомитета Верховной рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, передает "Громадське".

По его словам, выборы станут возможными только после проведения административно-территориальной реформы. Также он заявил, что парламентское большинство поддерживает выборы по мажоритарной системе.

"Ключевой месседж - никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности", - заявил Безгин, выступая на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" в Краматорске.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" отметил, что изменения в Конституцию касательно реформы местного самоуправления будут внесены на рассмотрение Верховной рады в декабре.

"У меня нет сомнений, что самое позднее к октябрю, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения к Конституции - это наш план "А", то мы пойдем по плану "Б" и примем соответствующий пакет законов", - сообщил Безгин.

Напомним, 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года.

Вход по спискам: как у Зеленского меняют правила выборов В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах
Новости Украины Местные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь