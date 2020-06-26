Місцева влада ігнорує карантин, щоб не втратити лояльність на виборах, - експерт

Фото: під час виборів (РБК-Україна)

Водночас, міністерство обрало поетапний вихід з карантину, щоб зберегти баланс між здоров'ям та соціально-економічною активністю

Представники місцевої влади ігнорують небезпеку епідемії і не вводять жорстких карантинних заходів у своїх регіонах, оскільки бояться втратити підтримку виборців напередодні місцевих виборів.

Про це заявив політичний експерт Олексій Якубін на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз відбувається конфлікт місцевої влади, скажімо так "містечкових патронів" з центральними органами державної влади. Поясню, хоча цифри говорять самі за себе: статистика захворюваності зростає з дня у день - мало не щодня ми отримуємо інформацію від міністерства охорони здоров'я, що країна побила черговий антирекорд. Природно, у міністра Степанова летять всі камені, що мовляв адаптивний карантин не працює. Але, поглянувши на ситуацію з іншого боку стає зрозуміло, що в захворюваності винен зовсім не міністр. Степанов, як раз він робить свою роботу правильно", - вважає політолог.

Водночас, міністерство обрало поетапний вихід з карантину, щоб зберегти баланс між здоров'ям та соціально-економічною активністю, але місцева влада саботує карантин і діяльність міністерства в цьому напрямку.

“Багато мерів, місцеві депутати та губернатори не просто категорично заперечують необхідність карантину, але і всіляко намагаються нівелювати значимість вірусної загрози. Вони обрали для себе найбільш вигідну стратегію - обмежитися закликами до дотримання заходів фізичного дистанціювання, і поступово применшувати значущість загрози коронавірусу", - зазначив експерт.

Відбувається це, на думку експерта, через те, що в цьому році мають відбутися місцеві вибори і нинішнім представники місцевого самоврядування необхідно зберегти підтримку виборців.

“А як забезпечити цю підтримку, якщо жорсткий карантин скоротить виручку в деяких галузях бізнесу на більш ніж 70%? Звідки тоді брати підтримку, якщо люди будуть звинувачувати владу у своєму занепаді, і тим самим, відмовляться від голосування за нинішніх керівників. Своя сорочка, звичайно, ближче до тіла, тому часто всупереч здоровому глузду і здоров'ю українців, місцева влада перекидає пінг-понг відповідальності. Карантин карантином, а битву за владу ніхто не скасовував", - підсумував Олексій Якубін.

Нагадаємо, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що Україна проживе червень і липень карантинних обмежень.

Своєю чергою, МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах.

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Автор: РБК-Україна