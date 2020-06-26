Україна проживе червень і липень в карантинних обмеженнях, - Шмигаль

Кабмін планує збільшити штрафи за відсутність масок у громадських місцях
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі і сьогодні почали сприймати це як частину життя. Україна поки дотримується тактики адаптивного карантину.
Про це він розповів в інтерв'ю "Новому времени".
Шмигаль сказав, що ті області і регіони, де можна працювати в звичайному режимі, хай і далі працюють і підтримують економіку.
"А де почався пік, там ми змушені посилювати карантинні правила", - сказав він.
Зазначимо, наразі найбільш зараженими регіонами є Львівська, Чернівецька, Рівненська, Закарпатська області та Київ.
Також Шмигаль нагадав, що Кабмін планує збільшити штрафи за відсутність масок у громадських місцях, у громадському транспорті, штрафи для власників таких закладів і транспорту.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 1109 людей.
Зазначимо, МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах.
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Автор: Анастасия Рокитна