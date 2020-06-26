Местная власть игнорирует карантин, чтобы не потерять лояльность на выборах, - эксперт

Фото: во время выборов (РБК-Украина)

В то же время, министерство выбрало поэтапный выход из карантина, чтобы сохранить баланс между здоровьем и социально-экономической активностью

Представители местной власти игнорируют опасность эпидемии и не вводят жестких карантинных мер в своих регионах, поскольку боятся потерять поддержку избирателей накануне местных выборов.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Якубин на своей странице в Facebook.

“Сейчас происходит конфликт местных властей, скажем так “местечковых патронов” с центральными органами государственной власти. Объясню, хотя цифры говорят сами за себя: статистика заболеваемости растет изо дня в день - чуть ли не ежедневно мы получаем информацию от министерства здравоохранения, что страна побила очередной антирекорд. Естественно, в министра Степанова летят все камни, что мол адаптивный карантин не работает. Но, взглянув на ситуацию с другой стороны становиться понятно, что в заболеваемости виноват вовсе не министр. Степанов, как раз он делает свою работу правильно”, - считает политолог.

В то же время, министерство выбрало поэтапный выход из карантина, чтобы сохранить баланс между здоровьем и социально-экономической активностью, но местные власти саботируют карантин и деятельность министерства в этом направлении.

“Многие мэры, местные депутаты и губернаторы не просто наотрез отрицают необходимость карантина, но и всячески стараются нивелировать значимость вирусной угрозы. Они выбрали для себя наиболее выгодную стратегию - ограничиться призывами к соблюдению мер физического дистанцирования, и постепенно преуменьшать значимость угрозы коронавируса”, - отметил эксперт.

Происходит это, по мнению эксперта, из-за того, что в этом году должны состояться местные выборы и нынешним представители местного самоуправления необходимо сохранить поддержку избирателей.

“А как обеспечить эту поддержку, если жесткий карантин сократить выручку в некоторых отраслях бизнеса на более чем 70%? Откуда тогда брать поддержку, если люди будут винить власть в своем упадке, и тем самым, откажутся от голосования за нынешних руководителей. Своя рубашка, конечно, ближе к телу, потому часто вопреки здравому смыслу и здоровью украинцев, местные власти перебрасывают пинг-понг ответственности. Карантин карантином, а битву за власть никто не отменял”, - подытожил Алексей Якубин.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях.

В свою очередь, Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах.

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Автор: РБК-Украина