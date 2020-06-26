ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 09:31
МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

МОЗ заявив, що ситуація має бути контрольована

Міністерство охорони здоров'я вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах після спалаху коронавірусу. МОЗ звернувся до контролюючих органів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, має бути контрольована ситуація, де може бути максимальна передача вірусу.

"МОЗ звертається до органів щодо посилення контролю на транспорті, до людей, які відповідають за перевезення громадян, в супермаркеті, в інших закладах", - заявив міністр.

Зазначимо, МОЗ закликає українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції.

Зокрема, згідно з рекомендаціями, носити маски на вулиці потрібно у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м.

Також потрібно обов’язко бути в масці в громадському транспорті та приміщеннях.

В супермаркетах необхідно перед входом обробити руки антисептиком, одягнути маску та дотримуватись дистанції.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд - 1 109 нових випадків коронавірусу.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні в середині літа.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся