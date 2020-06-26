МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

МОЗ заявив, що ситуація має бути контрольована

Міністерство охорони здоров'я вимагає посилення контролю карантину в транспорті та супермаркетах після спалаху коронавірусу. МОЗ звернувся до контролюючих органів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, має бути контрольована ситуація, де може бути максимальна передача вірусу.

"МОЗ звертається до органів щодо посилення контролю на транспорті, до людей, які відповідають за перевезення громадян, в супермаркеті, в інших закладах", - заявив міністр.

Зазначимо, МОЗ закликає українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції.

Зокрема, згідно з рекомендаціями, носити маски на вулиці потрібно у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м.

Також потрібно обов’язко бути в масці в громадському транспорті та приміщеннях.

В супермаркетах необхідно перед входом обробити руки антисептиком, одягнути маску та дотримуватись дистанції.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд - 1 109 нових випадків коронавірусу.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський допустив пік коронавірусу в Україні в середині літа.

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Автор: Анастасия Рокитна