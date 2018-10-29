Українців немає у списку пасажирів індонезійського літака Lion Air

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

На борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу

Українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air, що впав у море неподалік від острова Ява в понеділок, 29 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter департаменту консульської служби МЗС України.

"Громадян України немає в списку пасажирів літака та членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше авіакомпанія заявила про справність лайнера перед вильотом з аеропорту Джакарті. В Lion Air також заявили, що літак почав експлуатуватися 15 серпня, а капітан судна мав близько 6 тис. годин нальоту, другий пілот - більше 5 тис.

РБК-Україна повідомляло, що літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня біля узбережжя острова Ява. Літак зник з радарів через 13 хвилин після вильоту з Джакарті.

За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт вильоту. За різними даними, на борту перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу.