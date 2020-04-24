Мессі визнали найкращим футболістом за останні 25 років

Форвард каталонської "Барселони" і збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем за останні 25 років за версією FourFourTwo. Рейтинг опублікований на сайті видання.

Друге місце зайняв нападаючий італійського "Ювентуса" і національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Трійку кращих же замкнув колишній півзахисник туринців, збірної Франції і мадридського "Реала", нині головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.

Повністю рейтинг виглядає наступним чином:

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Зінедін Зідан Роналдо Роналдіньо Тьєррі Анрі Хаві Ернандес Андрес Іньєста Паоло Мальдіні Роберто Баджо Рівалдо Фабіо Каннаваро Раян Гіггз Кака Уейн Руні Луїш Фігу Габріель Батістута Ерік Кантона Лука Модріч Серхіо Бускетс Рауль Гонсалес Пол Скоулз Ромаріо Серхіо Рамос Джанлуїджі Буффон

Мессі є шестиразовим володарем "Золотого м'яча", який вручається кращому гравцеві світу за підсумками сезону. За кількістю нагород аргентинець вийшов на перше місце.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вшосте визнала Ліонеля найкращим гравцем року.

Також Мессі є найтитулованішим гравцем "Барселони" в історії клубу.