Мессі визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА

Фото: Мессі (twitter.com/FIFAcom)

Він обійшов Роналду за цим індивідуальним титулом

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі отримав звання кращого гравця 2019 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це було оголошено на церемонії вручення нагород The Best, повідомляє офіційний сайт федерації.

На приз також претендували нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду і захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

Ця нагорода стала шостою для аргентинського форварда. У Кріштіану Роналду також було п'ять трофеїв ФІФА. Таким чином, Мессі обійшов португальця за цим індивідуальним титулом.

Минулого року кращим гравцем року за версією ФІФА став півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч, який перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду.

Також на The Best FIFA Football Awards 2019 були названі переможці в інших номінаціях. Кращим тренером визнаний наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп, який минулого сезону привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів.

Премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається автору найкрасивішого голу року, отримав гравець "Дебрецена" Даніеля Жорі за забитий м'яч в грі проти "Ференцвароша".

Кращим воротарем названий голкіпер "Ліверпуля" і збірної Бразилії Алісон Бекер.

Кращим воротарем серед жіночих команд - Сарі ван Венендал з "Арсеналу"/"Атлетіко" і збірної Голландії. Кращим жіночим тренером - Джилл Елліс зі збірної США.