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Президент "Барселони" прокоментував майбутнє Мессі в команді

Новини » Спорт     11.11.2019 - 17:09
Президент "Барселони" прокоментував майбутнє Мессі в команді
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/fcbarcelona)

Він упевнений, що і після завершення кар'єри аргентинець залишиться в клубі

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі може бути частиною каталонської команди наступні п'ять років. Впевненість в цьому висловив президент "синьо-гранатових" Хосеп Бартомеу, якого цитує Sky Sports.

Контракт аргентинського нападника з клубом закінчується влітку 2021 року, і, хоча клуб вже готується до життя без футболіста, Бартомеу наполягає, що клуб не втратить Лео в найближчому майбутньому.

"Зрозуміло, для всіх було б вигідно, якби Лео залишався сильним і мотивованим і якби ми підписали нову угоду. Очевидно, що рішення про це має приймати тільки він - своїми досягненнями він заслужив це право. Але як він сам сказав кілька тижнів тому, йому б хотілося завершити кар'єру тут", - сказав Бартомеу.

Мессі перевершив Роналду за кількістю голів на клубному рівні Фіналіст ЧС-2018 готовий розірвати контракт з "Барселоною"
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